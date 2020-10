Veronica-bar moet zes weken dicht na overtreden coronaregels

nieuws

Foto: archief / ingezonden OOG Tv

Café-bar Veronica aan de Ulgersmaweg moet opnieuw de deuren sluiten vanwege het overtreden van de coronamaatregelen. Zaterdagavond om 18.00 uur kreeg eigenaar Jan Knevelman te horen dat de deur dicht moet.

Goedemiddag Jan, wat is er gebeurt?

“Gisteravond om 18.00 uur kwam er een gemeenteambtenaar langs die vertelde dat we de komende tijd dicht moeten omdat we ons niet gehouden hebben aan de coronamaatregelen. De ambtenaar kon in eerste instantie niet zeggen voor hoe lang, dat zou ik zondag te horen krijgen. Zondagmiddag om 14.30 uur hoorde ik dat ik voor zes weken de deuren moet sluiten. Een zware straf. Maar het is niet anders.”

Heb je enig idee wat er mis is gegaan?

“We hadden gistermiddag een stuk of 30 klanten in de zaak. Deze klanten zaten niet allemaal op een stoel. Een aantal stonden een drankje te drinken, wel allemaal op gepaste afstand van elkaar, maar dit mag volgens de regels niet. Een klant uit mijn café heeft dit gezien en is vervolgens naar een aantal boa’s in de Korrewegwijk gegaan die daar stonden te posten. Na deze ‘tip’ zijn ze in hun autootje langs mijn bar gereden en hebben ze inderdaad geconstateerd dat niet al mijn gasten op een stoel zaten.”

Je bent dus verraden?

“Zo kun je het zeggen. Aan de andere kant vind ik het ook heel gevaarlijk om nu over een schandpaal te gaan praten, want dat woord ligt bij verraad onherroepelijk op de loer. Ik heb gezien dat veel van mijn klanten boos zijn. En ja, ik was ook boos. Maar feit is dat zaterdagmiddag de regels in mijn bar niet volledig werden nageleefd. Als we dat wel hadden gedaan dan was er geen aanleiding geweest voor sluiting. Dus ja, het is ontzettend zuur, maar het is gewoon niet anders.”

Het is nu de volgende dag, hoe is het op dit moment met je?

“Ach, het gaat nu wel. Ik zit nu samen met Willeke op de bank televisie te kijken. Het is zoals het is. Ik hoorde zojuist dat premier Rutte en andere belangrijke mensen in het Catshuis aan het overleggen zijn over nieuwe maatregelen. Ik ben bang dat de horeca weer volledig dicht moet. Dat is wat ik gisteravond ook al hoorde. Dat maakt deze straf wat draaglijker, maar ja. We zien het wel.”

De Veronica-bar moest in augustus ook een week lang de deur sluiten. Controleurs van de gemeente constateerden toen dat het er te druk was.