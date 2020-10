Vermiste jongen uit Stad (15) is terecht

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De 15-jarige jongen uit Groningen, die sinds 12 oktober jongstleden als vermist was opgegeven, is terecht. Dat laat de politie dinsdagochtend weten.

De familie maakte zich sinds zijn vermissing ernstige zorgen over de jongen. Op 23 oktober had de moeder van de jongen voor het laatst contact met hem via Whatsapp.

De politie bedankt iedereen die meegeholpen heeft bij de zoektocht naar de jongen.

De vermiste 15-jarige jongen uit Groningen is weer terecht. Bedankt voor het meedenken en -zoeken. — Politie Groningen (@polgroningen) October 27, 2020