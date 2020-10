Vermist meisje (15) was niet in Groningen, maar in Den Haag

nieuws

Foto 112groningen.nl

Hoewel het vermoeden bestond dat de vijftienjarige Celine uit Berghem tijdens haar vermissing in Groningen verbleef, is donderdagochtend duidelijk geworden dat de politie haar woensdagavond teruggevonden heeft in Den Haag.

Het meisje verbleef in een woning in Den Haag, in de wijk Zeeheldenkwartier. Een 31-jarige verdachte werd aangehouden verband met de vermissing. Eerder bestonden er vermoedens bij de politie dat het meisje in Groningen verbleef.

Vanwege de vermissing werd er woensdagavond een Amber Alert verstuurd. Het meisje zou mogelijk in levensgevaar zijn. Ook maakte de politie zich zorgen over het gezelschap waarin ze zou verkeren. De tiener werd vorige week vrijdag voor het laatst gezien in Berghem bij Oss. Ze werd door onbekende man bij haar woning opgepikt.