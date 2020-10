Vermist meisje (15) uit Brabant wordt mogelijk tegen haar wil vastgehouden in Groningen

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De vijftienjarige Celine van Es uit het Brabantse Berghem wordt mogelijk tegen haar wil vastgehouden in Groningen. Het is één van de scenario’s waar de politie rekening mee houdt.

Het televisieprogramma Opsporing Verzocht besteedde dinsdagavond aandacht aan de zaak. Het meisje wordt sinds vrijdag vermist. Ze is voor het laatst gezien rond 17.30 uur nadat zij de woning van haar moeder aan de Schoolstraat in Berghem verlaten had. Vanaf dat moment ontbreekt ieder spoor. Ze droeg op dat moment een jack tot op de heup van het merk CoolCat. De jas is zwart van kleur en heeft een goudkleurige streep. De capuchon heeft een goudkleurige voering. Daarnaast droeg ze een legging met een wit, grijs, zwart-camouflagepatroon.

De ouders van de Brabantse tiener maken zich ernstige zorgen. Mensen die meer informatie hebben, of die weten waar het meisje verblijft, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie op telefoonnummer 0900 88 44.

#VermistKindAlert: Celine van Es (15), meisje vermist sinds 23 Okt uit #Berghem, meisje, blank,1.65m, blonde staart, grijs/groene ogen, zwarte jas, gouden capuchon, zwart/witte camouflage legging, zwarte sneakers, laatst gezien schoolstraat, Berghem. https://t.co/OSsBivfNjH pic.twitter.com/poweNpAeA7 — Kind vermist (@Kind_vermist) October 25, 2020