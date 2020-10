Vermist meisje (15) gevonden, verdachte aangehouden

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Het vijftienjarige meisje dat sinds vorige week vrijdag vermist werd is ongedeerd teruggevonden. Dat laat de politie Oost-Brabant weten.

Vanwege de vermissing werd er woensdagavond een Amber Alert verstuurd. De politie liet weten zich ernstige zorgen te maken waarbij het meisje mogelijk in levensgevaar zou zijn en mogelijk in zorgwekkend gezelschap was. Waar het meisje gevonden is, heeft de politie niet bekendgemaakt. Een woordvoerder laat weten dat er donderdag meer informatie volgt. Het meisje zou het goed maken. Vanwege de vermissing is er een verdachte aangehouden.

De tiener was vorige week vrijdag voor het laatst gezien in Berghem bij Oss. De politie liet weten dat ze door een onbekende man bij haar woning was opgepikt en dat ze samen waren weggereden. Het vermoeden bestond dat ze in Groningen verbleven.

De #vermiste Celine is gelukkig terecht! Ze is zojuist gevonden en ongedeerd. Wij hielden een verdachte aan in verband met haar vermissing. Nadere info volgt evt. morgen. — Politie Oost-Brabant (@politieob) October 28, 2020