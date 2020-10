Verbouwing studentenflat Selwerd I begonnen

nieuws

Foto Andor Heij. Selwerd 1

Woningcorporatie Lefier is deze week begonnen met een grondige vernieuwing van de Kornoeljeflat in Selwerd, beter bekend als ‘Selwerd I’.

De buitenkant van de flat wordt volledig vernieuwd en uitgebouwd. Volgens Lefier is de flat na de verbouwing volledig gemoderniseerd, aardbevingsbestendig en gasloos. De kamers in de flat worden omgebouwd tot semi-zelfstandige studio’s, met een eigen badkamer en toilet. De studentenkamers worden vergroot met 6 vierkante meter en de studenten delen, na de verbouwing, alleen nog een keuken met zeven andere studenten.

Eerder pakte Lefier de andere twee studentenflats in Selwerd aan. De Dragant (Selwerd III) in de Duindoornstraat werd vorig jaar al volledig vernieuwd. Binnenkort wordt ook de renovatie van de studentenflat in de Esdoornlaan (Selwerd II) afgerond.

