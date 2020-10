Verbazing over opnieuw asbak bij bushalte Van Swietenlaan

nieuws

Foto: ingezonden / OOG Tv

Nadat afgelopen zomer geconstateerd werd dat de bushokjes aan de Van Swietenlaan bij het Martini Ziekenhuis in de stad Groningen gebruikt worden als rookhok is de situatie deze herfst terug bij af. Dat meldt een buschauffeur van Qbuzz aan OOG Tv.

In juni werd duidelijk dat vier bushokjes door personeel van omliggende bedrijven gebruikt worden als rookhok. Met name bij slecht weer gingen mensen in de hokjes staan, terwijl de bushokjes ook gebruikt worden door reizigers die met de bus reizen. “De asbakken die er toen stonden zijn vrijwel direct na wat media-aandacht verwijderd door BOA’s”, vertelt de buschauffeur. “Nadat het een aantal maanden goed ging wordt er sinds een week weer gerookt in en bij de bushokjes.”

Volgens de chauffeur is er dit keer een asbaktegel geplaatst. “Die is geplaatst direct naast een bushokje. En ik zie dat er ook veelvuldig gebruik van wordt gemaakt.” In Groningen is roken bij bushaltes niet toegestaan. Groningen was indertijd de eerste Nederlandse gemeente die rookvrije zones in de publieke ruimte kreeg. Het rookverbod geldt ook voor bushaltes die grenzen aan ziekenhuizen. Voor de buschauffeur is het tevens onhandig. “Er staan, zeker bij slecht weer, altijd mensen bij de halte. Als chauffeur heb ik dan het idee dat ze met mij mee moeten, maar dat blijkt dan niet het geval te zijn.”