Stadspartij: ‘Wethouder vergaloppeert zich in interview over drafbaan’

Foto Andor Heij. Drafbaan

Een interview met wethouder Glimina Chakor in de Groninger Gezinsbode, over het nieuwe evenemententerrein op de drafbaan in het Stadspark, heeft de wenkbrauwen doen fronzen bij de raadsfractie van de Stadspartij. Daarom stelt de fractie dinsdag schriftelijke vragen aan het college van B&W.

In het interview laat de wethouder optekenen blij en enthousiast te zijn over de plannen voor de drafbaan. Chakor werd dan ook verrast door de weerstand van omwonenden, waarmee ze snel om de tafel wilde gaan. Daarnaast laat Chakor optekenen trots te zijn op de plannen, helemaal omdat organisatoren op deze manier miljoenen zouden gaan investeren in de regio.

“De wethouders spreekt van een verdubbeling van het aantal lawaaidagen in het hele Stadspark. Dat verbaast ons heel erg”, zegt Amrut Sijbolts, fractievoorzitter van de Stadspartij. “Ook de uitspraak van Chakor dat ze snel met omwonenden om tafel wil roept bij de Stadspartij vragen op. Wij willen weten waar omwonenden en overige inwoners van de gemeente Groningen aan toe zijn wat betreft het toekomstige gebruik van de Drafbaan.”