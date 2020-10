nieuws

Foto: Google Maps

Alle concerten en films in poppodium Vera in Groningen zijn in elk geval tot 11 november afgelast door de nieuwe coronamaatregelen.

Volgens het bestuur van Vera is het afschalen van uitverkochte shows naar maximaal 30 bezoekers bijna niet te doen. “Bovendien zien we het niet zitten om met een gesloten bar open te gaan”, zo laat het poppodium weten.

Kaartkopers hebben bericht gehad. Kaarten voor verplaatste concerten of filmvoorstellingen blijven geldig.