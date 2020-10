nieuws

De Groninger schaatser Lennart Velema is vrijdag vierde geworden op de 500 meter tijdens het Nederlands Kampioenschap afstanden in Heerenveen.

Velema reed de eerste afstand als vierde in 35.36. De tweede rit ging in 35.34. Dat was goed voor de vijfde plek.

Oud Groninger Dai Dai Ntab werd Nederlands Kampioen. Hij was twee keer de sterkste in 34.80 en 34.84. Hein Otterspeer werd tweede en Kai Verbij derde in het eindklassement.