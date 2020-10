Veertien coronabesmettingen in woonzorglocatie De Dilgt in Haren

nieuws

In woonzorglocatie De Dilgt aan de Dilgtweg in Haren zijn veertien personen positief getest op het coronavirus. Het gaat om negen bewoners en vijf personeelsleden. Dat meldt het Dagblad van het Noorden zondag.

De besmettingen werden zaterdagavond geconstateerd in twee aan elkaar geschakelde woongroepen. In deze groepen wonen twintig bewoners en werken 21 medewerkers. In de vleugel wonen ouderen met dementie. Uit voorzorg is besloten om de vleugel, waar de woongroepen deel van uit maken, af te sluiten. Uit voorzorg gaan de overige bewoners en de ongeveer honderd medewerkers getest worden op het coronavirus.

Een woordvoerder laat aan het Dagblad weten dat de bron van de besmetting onbekend is. Familieleden van de bewoners zijn inmiddels op de hoogte gebracht.