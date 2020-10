Veel rookontwikkeling bij woningbrand in binnenstad

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

In een woning aan de Raamstraat in de Groningse binnenstad heeft maandagavond korte tijd brand gewoed. Om de brand te bestrijden werd er opgeschaald naar middelbrand.

De melding van de brand kwam rond 18.50 uur bij de hulpdiensten binnen. “Er bevindt zich mogelijk nog een persoon in de woning”, vertelt een brandweerwoordvoerder. “Daarom hebben we opgeschaald naar middelbrand. Een tweede blusvoertuig en een hoogwerker komen ter plaatse.” Rond 19.05 uur werd het sein ‘brand meester’ gegeven. Behalve de brandweer kwamen ook een ambulance en het MMT, het Mobiel Medisch Team, ter plaatse. Incidentfotografen melden dat één persoon gewond is geraakt. Deze persoon is met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.

Bij de brand kwam flink wat rook vrij. Omliggende panden werden uit voorzorg ontruimd. De woningen werden naderhand gecontroleerd op de aanwezigheid van koolmonoxide. De panden konden al vrij snel weer vrijgegeven worden zodat bewoners weer terug konden. Over de oorzaak van de brand is niets bekend. Vanwege het incident was de Raamstraat enige tijd afgesloten.