Veel personeel in quarantaine: Zwembad de Parrel gesloten

sport

Zwembad De Parrel - Foto: Harro Meijer

Zwembad de Parrel in Selwerd is in de herfstvakantie, de komende week, gesloten. Dit vanwege corona. Alleen verenigingen kunnen er nog terecht.

Veel zwembadpersoneel van sport 050 zit in quarantaine omdat zij ziekteverschijnselen hebben, moeten wachten op een test (uitslag) of een huisgenoot hebben die een test afwacht.

De afgelopen tijd kon het zwembad nog ternauwernood open blijven, maar dat lukt nu niet meer. Sport050 laat weten te hopen dat het bad na de herfstvakantie wel weer open kan.

Het zwembad in Kardinge en het Helperbad blijven wel open.