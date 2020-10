Veel kroegen openen eerder de deuren

nieuws

Foto Hielke Boersma

Veel kroegen in de stad gaan eerder open en gaan over op het zogeheten “daydrinking”.

Dat doen zij, omdat vanwege de verscherpte coronamaatregelen de horeca sinds deze week om 22.00 uur moet sluiten. Door eerder open te gaan hopen de cafés toch voldoende omzet te draaien.

Een van die kroegen is De Tapperij die normaal tot in de vroege ochtend nog open is. “Ik heb het vergeleken met de Engelse stijl”, aldus Chris Misker van De Tapperij. “Daar gaan mensen om 16.00 of 17.00 uur de kroeg in en dan tot 23.00 uur. Dat gaan we hier ook proberen”.