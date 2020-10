Vastgelopen remmen van bestelbus koeriersdienst zorgen voor inzet brandweer

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De brandweer van Haren moest maandagavond in actie komen voor een brand in een bestelbus bij het politiebureau aan de Vondellaan in Haren. Dat meldt Patrick Wind van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

De melding van de brand kwam rond 19.30 uur bij de hulpdiensten binnen waarop een tankautospuit van de Harense brandweer ter plaatse werd gestuurd. “Het gaat om een bestelbus van een koeriersdienst”, vertelt Wind. “De remmen van het voertuig zijn vastgelopen waarna de bestuurder melding heeft gemaakt van een brand. Brandweerlieden hebben een controle uitgevoerd aan de achterzijde van het voertuig waarbij ze ook de wielen onderzocht hebben. Daarbij werd echter geen brand geconstateerd.”

De bus kon in ieder geval niet verder rijden. Volgens Rick ten Cate van tencatefotografie.nl is de bestuurder opgehaald door een collega. De bestelbus zal op een later moment weggehaald worden.