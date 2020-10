Vanhulley kan vraag naar mondmaskers amper aan

nieuws

Foto: Vanhulley

Vanhulley, het Groningse textiel-hergebruikbedrijf, doet de komende tijd bijna niets anders meer dan mondkapjes maken. Eigenaresse Jolijn Creutzberg vertelt vrijdag, op de website van Economie Groningen, dat ze de vraag amper aan kunnen.

Gemiddeld worden er elke dag zo’n 500 mondkapjes gemaakt in het naaiatelier aan de Peizerweg, maar tijdens de lockdown waren er dagen dat er wel 800 exemplaren in elkaar waren gezet. Volgens Creutzberg gaat het vooral om opdrachten van grotere bedrijven en instellingen, die willen mondkapjes met hun eigen logo erop.

Inmiddels is er net weer een nieuwe groep van negentien vrouwen gestart met geen of weinig opleiding. Zij doen ervaring op bij Vanhulley, verbeteren hun Nederlands en krijgen scholing. Maar Vanhulley is nog steeds op zoek naar vrijwilligers.