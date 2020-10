Vanaf vandaag kunnen 122.000 Groningers gebruik maken van gigabit-internet

nieuws

Foto: Pixabay

Groningen is, samen met tien andere steden in Nederland, de stad waar vanaf dinsdag het GigaNet van Ziggo wordt uitgerold. Dat betekent dat 122.000 mensen in de gemeente worden aangesloten een netwerk, wat downloadsnelheden tot 1 gigabit per seconde mogelijk moet maken.

Monteurs plaatsten in de afgelopen maanden bij huisaansluitingen in Groningen meer dan 183.000 nieuwe connectoren en vervingen ruim 17.000 aansluitkabels in bijna 10.000 straatkasten. Bij elkaar werd meer dan 18 kilometer nieuwe netwerkbekabeling aangelegd in straatkasten en wijkcentrales. Het supersnelle internet wordt daardoor niet per straat of wijk beschikbaar, maar Ziggo schakelt in één keer hele steden of regio’s aan.

“De gemeente Groningen is in Nederland één van de meest toonaangevende digitale steden”, vertelt Paul de Rook, wethouders Economische Zaken in Groningen. “We verwachten dat de komende jaren de datagroei enorm zal toenemen, niet alleen door intensiever gebruik van internet, maar ook door ontwikkelingen als virtual reality en artifical intelligence. Het is belangrijk dat elk huishouden in onze gemeente kan beschikken over een goed en betrouwbaar netwerk, helemaal in deze tijd waarin steeds meer wordt thuisgewerkt. Deze uitrol van snel internet past daar goed in.”