Vanaf 1 maart betaald parkeren in deel Korrewegwijk

nieuws

Foto: Erick Bakker

In de Indische Buurt en Professorenbuurt-Noord wordt per 1 maart 2021 het betaald parkeren ingevoerd. Dat heeft de gemeente woensdag bekendgemaakt.

Het besluit tot betaald parkeren is genomen in overleg met bewoners, ondernemers en Wijkoverleg Korrewegwijk. De parkeerdruk in beide buurten werd als te hoog ervaren. Voor het betaald parkeren in de hele Korrewegwijk bestond echter onvoldoende draagvlak. Daardoor is de grens bepaald op de Molukkenstraat en het Van Starkenborghkanaal.

Het betaald parkeren geldt voor de Indische Buurt van 09.00 tot 18.00 uur, en voor de Professorenbuurt-Noord van 16.00 tot 22.00 uur. Voor de uitvoering van het plan is geen krediet nodig, want er worden bestaande parkeerautomaten hergebruikt. De gemeente verwacht dat er straks 20 procent minder auto’s geparkeerd worden. De vrijgekomen ruimte kan gebruikt worden voor ontmoetingsplekken, fietsparkeren en speelruimte.