Vakbonden strijden voor behoud tabaksfabriek Niemeyer

Foto Andor Heij. Niemeyer en tunnel Paterswoldseweg

Vakbonden CNV en FNV zetten alles op alles om tabaksfabriek Niemeyer open te houden. Onlangs werd bekend dat het bedrijf mogelijk de productie wil verplaatsen naar Duitsland en Hongarije. Daarover schrijft het Dagblad van het Noorden maandagavond.

Het doel van de vakbonden is om in ieder een deel van de productie in Groningen in stand te houden. Beide vakbonden realiseren zich dat het een zware klus gaat worden. Begin deze maand kondigde BAT aan dat men overweegt om de locatie in Groningen te sluiten. De verwachting is dat dit advies overgenomen gaat worden aangezien eerdere adviezen ook werden overgenomen. Bij Niemeyer werken 185 mensen die nu hun baan dreigen te verliezen.

Aanleiding om de productie te verplaatsen naar Duitsland en Hongarije is de dalende vraag naar sigaretten. BAT heeft hierdoor teveel capaciteit en men zoekt manieren om efficiënter te werken. “Met de ondernemingsraad onderzoeken de vakbonden de cijfers die aan de overweging ten grondslag liggen. Inzet is daar zoveel mogelijk gaten in te schieten, met als doel sluiting te voorkomen”, zegt Hank Oomkes van vakbond CNV tegen de krant.