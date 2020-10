Universiteiten Oldenburg en Groningen tekenen voor nieuw decennium samenwerken

nieuws

Foto: Joachim Kohler via WikiMedia

Dit jaar werken de Rijksuniversiteit Groningen de Carl von Ossietzky Universität Oldenburg veertig jaar samen. Aanstaande donderdag tekenen collegevoorzitters prof. dr. dr. Hans Michael Piper en prof. dr. Jouke de Vries een samenwerkingsovereenkomst voor nog eens tien jaar. Het jubileum wordt gevierd met online symposia, lezingen en workshops.

Ter ere van het jubileum wordt een gezamenlijke conferentie in Schloss Oldenburg georganiseerd. Vanwege de coronamaatregelen vinden de meeste evenementen online plaats. Het wetenschappelijke programma wordt gevolgd door een ceremonie, de Festakt geheten, op Schloss Oldenburg. Naast de ondertekening van de verlengde samenwerking houdt Rector Magnificus Cisca Wijmenga, een toespraak (op afstand).

De samenwerking tussen beide universiteiten begon in 1980. Tegenwoordig werken de RUG en UOL zowel op het gebied van onderwijs als onderzoek samen. De medische faculteit in Oldenburg, de European Medical School Oldenburg-Groningen, biedt een grensoverschrijdende geneeskundestudie aan en is daarmee uniek in Europa. Daarnaast werken Groningse en Oldenburgse wetenschappers samen aan onderzoek, zoals op gebied van waterstof, neuroscience en muziekwetenschap.