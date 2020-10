UMCG-viroloog: “Blijf langer in quarantaine na positieve test zonder klachten”

nieuws

Afbeelding: TheDigitalArtist via Pixabay

Mensen die positief getest worden op het coronavirus maar geen klachten hebben, zouden langer dan 72 uur in quarantaine moeten gaan. Daar pleit UMCG-viroloog Bert Niesters woensdagavond voor in het NPO Radio 1-programma Nieuws en Co (NOS/NTR).

Het advies van het RIVM aan mensen zonder klachten is om drie dagen in thuisisolatie te gaan. Niesters vind dat die periode veel langer moet duren. “Uit onderzoek weten we dat als je positief getest bent maar geen symptomen hebt, het soms wel acht tot tien dagen kan duren voor je die wel kunt hebben. Ook weten we dat mensen die geen klachten hebben wel degelijk heel veel virusdeeltjes kunnen produceren en verspreiden.”

Niesters laat weten dat hij verbaasd was toen hij hoorde van het advies van het RIVM. “Ik moet ook eerlijk bekennen dat ik geen idee heb waar het op gebaseerd is. Wellicht is het een typefout?” De viroloog hoopt dat er snel duidelijkheid komt over de afkapwaarde van het coronavirus. Hier wordt de grens mee bedoeld van de hoeveelheid virusdeeltjes waarbij een persoon het virus niet meer over kan dragen. Een onderzoek hiernaar vindt op dit moment in Rotterdam plaats.