UMCG scherpt bezoekersregeling aan

nieuws

Het UMCG scherpt vanaf donderdag de bezoekersregeling aan voor alle reguliere afdelingen. De maatregel wordt genomen omdat het te druk wordt in het ziekenhuis.

Patiënten die op reguliere afdelingen liggen mogen vanaf donderdag nog maximaal twee bezoekers per dag ontvangen. Zij mogen echter niet tegelijk komen. De één mag ook niet elders wachten in het ziekenhuis. De afgelopen tijd ziet men in het UMCG dat het drukker wordt. Daardoor lukt het niet altijd meer om afstand te houden.

Voor de Intensive Care, het kinderziekenhuis, de psychiatrische afdeling en Beatrixoord geldt een uitzondering. Op deze afdelingen is meer ruimte waardoor daar nog wel twee bezoekers tegelijkertijd mogen komen. Daarnaast kan er een uitzondering worden gemaakt voor familie van coronapatiënten die elders uit het land komen. In overleg met het ziekenhuis kan hier een oplossing voor worden gevonden.