UMCG: ‘Mobiele app helpt tegen vermoeidheid bij kanker’

Foto: Sebastiaan Scheffer

Uit onderzoek van het UMCG blijkt dat de app ‘Untire’ helpt om vermoeidheid te verminderen bij kankerpatiënten. Met de app worden gebruikers mentaal en fysiek geactiveerd, om zo een vicieuze cirkel van vermoeidheid te doorbreken.

Het onderzoek van het UMCG werd gehouden onder 800 (ex-) patiënten in Engeland, de Verenigde Staten, Australië en Canada die allemaal last hadden van ernstige vermoeidheid. Uit het onderzoek van het UMCG blijkt dat deelnemers die de app gebruiken na 12 weken significant minder vermoeidheidsklachten hebben.

De meeste vooruitgang wordt geboekt als de app regelmatig wordt gebruikt. “Drie tot negen keer de app gebruiken leidt al tot goede resultaten”, zegt UMCG-onderzoeker Simon Spahrkäs. “Daarmee is een laagdrempelige oplossing naast de bestaande face-to-face therapie of therapeutgeleide online interventies.”

De app biedt psycho-educatie, onder andere in de vorm van animaties, oefeningen voor het verhogen van de lichamelijke activiteit, ontspanningsoefeningen, het leren managen van energie en dagelijkse positieve tips. Ook is er een besloten online community voor het uitwisselen van ervaringen.