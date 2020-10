Ziekenhuizen willen meer deelnemers voor onderzoek naar tbc-vaccin tegen corona

nieuws

Foto: James Gathany en Judy Schmidt via Pixnio

Vanaf vandaag mogen ook huisartsen patiënten van boven de 60 jaar, die lijden aan een chronische ziekte, doorverwijzen naar het UMCG of het Martini Ziekenhuis om mee te doen aan een onderzoek naar het BGC-tuberculosevaccin als bescherming tegen luchtweginfecties.

In eerste instantie werden alleen patiënten uit de eigen bestanden van de ziekenhuizen gevraagd om mee te doen. Maar daarmee is de onderzoeksgroep niet groot genoeg. “Alle patiënten van 60 jaar en ouder die onder controle zijn in een ziekenhuis vanwege een chronische aandoening kunnen nu meedoen”, vertellen UMCG-internist Douwe Postma en longarts Henk Kramer van het Martini Ziekenhuis.

Het BCG-vaccin biedt, naast bescherming tegen tuberculose, ook een verhoogde afweer tegen andere ziekteverwekkers. Het immuunsysteem krijgt tijdelijk een ‘boost’, waarmee mogelijk ook gedeeltelijke bescherming tegen een infectie met het coronavirus kan plaatsvinden. Daardoor zouden minder mensen besmet kunnen raken met het virus en kan een besmetting mogelijk ook milder verlopen.

In Nederland worden door de deelnemende ziekenhuizen tussen de 5.200 en 7.000 kwetsbare ouderen gevolgd gedurende 6 maanden nadat zij het BCG-vaccin hebben gekregen. Rond het einde van dit jaar worden de eerste resultaten verwacht.