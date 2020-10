Uitdelen voederbieten en Sint Martinusoptocht vanwege corona geschrapt

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Het uitdelen van voederbieten en de Sint Martinusoptocht gaan dit jaar niet door. Dat heeft de Vereeniging voor Volksvermaken zondagmiddag bekendgemaakt.

Aanleiding voor het schrappen van de evenementen zijn de aangescherpte coronamaatregelen. “Ook hebben we besloten om de traditionele lampionnenwedstrijd, het Sint Martinusspel en de samenzang in de Martinikerk af te blazen”, laat Hein Bekenkamp namen de Vereeniging weten. “Ook andere onderdelen van de traditionele Sint Martinusdagen zijn voor een groot deel omgezet in virtuele activiteiten. Zo zal het Sint Martinusconcert digitaal bijgewoond kunnen worden en kunnen de ganzenmaaltijden dit jaar worden besteld waarna ze thuis worden bezorgd. Ook de Groninger dak- en thuislozen krijgen een ganzenmaaltijd in de opvang aangeboden.”

Toch komt de Vereeniging voor Volksvermaken ook met een alternatief omdat kinderen op 11 november wel met hun lampion langs de deuren mogen. “We organiseren een bijzondere lampionnenwedstrijd waarbij kinderen tot en met 12 jaar een foto mogen maken van hun lampion. Wij staan in de startblokken om al deze foto’s te beoordelen waarbij de mooiste exemplaren een prijs toegekend krijgen. Er zijn twee leeftijdscategorie├źn, tot en met 8 jaar en 9 tot en met 12 jaar. De inzendtermijn voor de foto’s sluit op maandag 9 november om 23.30 uur. Prijswinnaars worden via de mail benaderd.”

Foto’s van de zelfgemaakte lampions kunnen gestuurd worden naar dit mailadres.