Twintiger overlijdt aan verwondingen na verkeersongeluk op Paterswoldseweg (update)

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Bij een verkeersongeluk op de Paterswoldseweg is in de nacht van vrijdag op zaterdag een 23-jarige fietser ernstig gewond geraakt. Het slachtoffer is zaterdag aan zijn verwondingen overleden.

Het ongeluk gebeurde rond 03.00 uur. Door nog onbekende oorzaak werd de fietser, een inwoner van de gemeente Loppersum,, geschept door een automobilist. Het slachtoffer kwam daarbij ten val. Hulpdiensten waren snel ter plaatse. Verpleegkundigen van een ambulance kregen bij de stabilisatie van het slachtoffer hulp van collega’s van het Mobiel Medisch Team, het MMT. De persoon is daarna in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis.

De politie heeft onderzoek gedaan naar de precieze toedracht. De automobilist, een 29-jarige man uit de gemeente Groningen, is aangehouden en wordt verhoord als verdachte.

Update 19 oktober 2020 11.30 uur:

Het 23-jarige slachtoffer is zaterdag overleden aan zijn verwondingen.