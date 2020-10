Tweede proeftuin op Grote Markt: gemengde zones met zitplekken, spelen en groen

nieuws

Tijdens twee nieuwe proeftuindagen op de Grote Markt, die op woensdag 14 en donderdag 15 oktober plaatsvinden, staat de noordwand van het marktplein centraal. Hier komt dan tijdelijk een gemengde zone, een combinatie van zitplekken, spelen en groen.

Op de Grote Markt komen ook grote panelen te staan met schetsen voor het nieuwe plein. Hiermee worden bezoekers geïnformeerd over de eerste ruwe ideeën. Deze schetsen werden vrijdagmiddag gepresenteerd door de gemeente Groningen.

Tekst gaat verder onder de schets

Tussen de eerder genoemde gemengde zones en de gevels komen stoepen en riepes (wandelzones). Op het plein komen, als het aan de ontwerpers ligt, een aantal beeldbepalende bomen voor schaduw en verkoeling. Ook moet er ergens water komen op het plein. Fietsverkeer tussen het noorden en zuiden kan, in tweerichtingsverkeer, zowel via de Oosterstraat en de Gelkingestraat rijden. De Rode Weeshuisstraat en het Kwinkenplein moeten, in ieder geval overdag, het alternatief worden noordzijde van de Grote Markt.

De eerste proeftuin vond plaats in augustus. Er is toen onder meer geëxperimenteerd met verschillende fietsroutes over het plein, de Oosterstraat en de Gelkingestraat.