Tweede kamer stemt voor afschaffen bindend studieadvies: ‘Bal ligt nu bij RUG en Hanze’

Foto: Sicco haring

De Groninger Studentenbond roept op om het BSA in Groningen nu direct te stoppen en daarmee het goede voorbeeld te geven aan de rest van het land, in de aanloop naar gesprekken met de minister. De Tweede Kamer stemde dinsdagmiddag in met een motie om het Bindend Studieadvies voor studenten aan universiteiten en hogescholen af te schaffen.

Dankzij de motie wordt minister Van Engelshoven gedwongen om in gesprek te gaan met onderwijsinstelling. “De bal ligt nu bij de RUG, de Hanzehogeschool en bij de medezeggenschap.” aldus

Marinus Jongman, voorzitter van de Groninger Studentenbond (GSb).

Het Bindend Studieadvies zorgt ervoor dat studenten met te weinig punten of andere bezwaren worden gedwongen om na het eerste studiejaar te stoppen met hun opleiding. De maatregel ligt al jaren onder vuur. Onderzoek uit 2018 toonde aan dat het overgrote deel van de mensen die een BSA kregen, hun studie vervolgen bij een vergelijkbare opleiding of dezelfde opleiding aan een andere onderwijsinstelling. “Studenten houden nu duizenden euro’s extra studieschuld over aan dit nodeloos rondpompen van studenten door het systeem. Veel studenten stoppen bijvoorbeeld ook in februari om het jaar erop weer opnieuw te beginnen”, zo stelt Jongman.

De GSb roept dan ook op om het BSA in Groningen nu al af te schaffen, nog voordat de gesprekken met de minister zijn begonnen. Jongman: “De onderwijsinstellingen in Groningen moeten nu vooraan staan om het BSA af te schaffen en te doen wat goed is voor hun studenten.”