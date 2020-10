Tweede Kamer neemt motie aan om kansen isotopenfabriek in Groningen te vergroten

nieuws

foto: Wouter Holsappel

De Tweede Kamer heeft dinsdagmiddag een motie aangenomen, die het Kabinet verplicht om gelijke kansen te bieden aan SHINE Medical en aan de Pallas-reactor in Petten. De motie moet ervoor zorgen dat Groningen aantrekkelijker wordt als vestigingslocatie voor een nieuw te bouwen fabriek voor medische isotopen.

De motie werd ondertekend door de fracties van het CDA, VVD, D66, GroenLinks en de ChristenUnie. De motie komt als reactie op mogelijke bezwaren van SHINE-topman Harrie Buurman bij Groningen locatie voor de fabriek. De staatssteun van de Rijksoverheid aan de Pallas-reactor in Petten, zou ervoor zorgen dat er een ongelijk speelveld ontstaat in Nederland voor nieuwe spelers in de isotopenmarkt.

Daarnaast wordt de regering in de motie verzocht om in gesprek te gaan met SHINE Medical Technologies, met het oog op vestiging in Groningen. “Het is van groot belang dat Shine Medical ruimte krijgt in Groningen, zowel voor de volksgezondheid als voor banen”, aldus ChristenUnie-kamerlid Carla Dik-Faber. “De beschikbaarheid en leveringszekerheid van medische isotopen is van groot belang van de behandeling van onze kankerpatiënten. Vestiging van zo’n medische isotopenfabriek in de provincie Groningen zou een mooie stap zijn.”

In november wordt de knoop over de locatie doorgehakt. Als Groningen de locatie wordt, dan begint de bouw in 2023 en draait de fabriek, waar medische isotopen gemaakt worden met een deeltjesversneller, in 2025.