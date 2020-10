Twee meiden overvallen op fietspad Garsthuizermaar

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Twee meiden zijn zondagavond overvallen op het fietspad Garsthuizermaar nabij de Groningse wijk Beijum. Dat meldt Rick ten Cate van de incidentenwebsite tencatefotografie.nl.

De overval werd rond 21.40 uur gemeld. “Het is gebeurd op het fietspad Garsthuizermeer tussen het Meedenpad en de Fossemaheerd. Ik sprak zojuist met een agent en die vertelde mij dat de twee meiden bedreigd zijn door één of meerdere jongens. Daarbij is een mes gebruikt. Of ze iets buit hebben gemaakt is onbekend. In de omgeving is men op zoek naar de daders. Van de meiden proberen de politiemensen informatie te krijgen maar zij zijn hevig geschrokken.”

Volgens Ten Cate werd aan voorbijgangers gevraagd of ze ook iets gezien hadden. Mensen die zondagavond rond 21.30 uur iets verdachts gezien hebben, of meer informatie hebben, kunnen contact opnemen met de politie op telefoonnummer 0900 88 44.