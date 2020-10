Treinverkeer richting Leeuwarden hervat na melding over vuurwapen

nieuws

Het treinverkeer richting Leeuwarden heeft zaterdagavond een half uur stilgelegen. Door de inzet van hulpdiensten konden er geen treinen rijden.

Het treinverkeer werd rond 19.45 uur stilgelegd. Behalve tussen Groningen en Leeuwarden reden er ook geen treinen richting Harlingen Haven, Stavoren en Heerenveen. Bronnen melden dat op het station in Leeuwarden politie aanwezig was waaronder Marechaussees in kogelwerende vesten. “Er was bij de politie een melding binnengekomen dat er in een trein een persoon met een vuurwapen was gezien”, vertelt incidentfotograaf Ben de Jager van 112-dokkum.nl. “Politie is daarop uitgerukt. De bewuste persoon werd ook gevonden in een trein. Hij is gefouilleerd maar er werd niets aangetroffen.”

Rond 20.15 uur is het treinverkeer hervat. Rond 20.30 uur reden alle treinen weer volgens de dienstregeling.

Leeuwarden-Harlingen Haven, Leeuwarden-Stavoren, Leeuwarden-Groningen: door een verstoring is er tot nader order geen treinverkeer mogelijk vanuit Leeuwarden. — Arriva Nederland (@Arriva_NL) October 3, 2020

Situatie op station #Leeuwarden. Niemand mag treinstation in of uit. Onbekend wat de precieze oorzaak is. Wel veel politie op de been en ook de Marechaussee met kogelwerende vesten. De treinen in alle richtingen rijden op dit moment niet. — Ben de Jager (@BendeJager) October 3, 2020