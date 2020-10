Treinen hebben in het Noorden last van gladde sporen

nieuws

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

Op verschillende plekken op de Noordelijke Nevenlijnen hebben treinen van vervoersbedrijf Arriva zondag te maken met gladde sporen. “De trein is niet vooruit te krijgen.”

Machinist Remon maakt zondag melding van gladde sporen op zijn Twitter-account. In het filmpje dat hij publiceert is te zien dat er full throttle wordt gegeven maar dat de snelheid van de trein maar heel langzaam oploopt. Reizigers in de trein merken dit slippen van de wielen door de schokkende bewegingen die het treinstel maakt. “We trekken maximaal op, maar niet vooruit te krijgen”, schrijft machinist Remon.

Het fenomeen gladde sporen hoort bij de herfst. De sporen worden glad door zogeheten bladmoes. Dit ontstaat door regen en kapotgereden bladeren. Door dit bladmoes slippen de wielen van de trein tijdens het remmen en het optrekken. Dit kan als gevolg hebben dat een trein doorglijdt bij een overweg of op een station. Spoorbeheerder ProRail houdt hier rekening mee door op sommige plekken de spoorwegovergangen eerder te sluiten. Ook worden in de voorbereiding op de herfst bomen en struiken gesnoeid zodat er minder bladeren op het spoor vallen. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van een speciale gel die op de rails wordt aangebracht waarmee de spoorstaven stroever worden.