Traumahelikopter Eelde kan niet uitrukken naar steekpartij om fire-melding

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De luchthavenbrandweer van Groningen Airport Eelde moest vrijdagavond uitrukken naar de traumahelikopter op het terrein. Bij het opstijgen van de helikopter kreeg de bemanning de melding dat er brand aan boord was.

Het Mobiel Medisch Team, het MMT, werd rond 21.55 uur opgeroepen om naar Grijpskerk uit te rukken wegens een steekpartij. Toen men echter de helikopter, de PH-MAA, opstartte werd men geconfronteerd met de brandmelding. Daarop werd de luchthavenbrandweer opgeroepen. Zij hebben ter plaatse een controle uitgevoerd maar al snel bleek dat van brand geen sprake was. Wel zou er een vlam te zien zijn geweest.

Het MMT wachtte dat niet af en was ondertussen in een auto naar Grijpskerk onderweg. Er wordt onderzoek gedaan hoe de storing kon ontstaan. Normaal vliegt het MMT in het Noorden met de PH-DOC. Deze staat deze week in Duitsland. In plaats daarvan is de PH-MAA, een helikopter uit 2006, naar Eelde gebracht. Incidentfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl meldt rond 22.30 uur dat de helikopter na de inspectie naar binnen wordt gebracht.