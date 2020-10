Traumahelikopter die fire-melding kreeg weer in bedrijf

nieuws

De PH-LLN staat standby terwijl de PH-MAA door het MMT-team naar binnen wordt gereden. Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

De traumahelikopter op Groningen Airport Eelde die afgelopen vrijdagavond niet kon uitvliegen vanwege een fire-melding is sinds zondagavond weer in bedrijf. Dat meldt Rick ten Cate van de incidentenwebsite tencatefotografie.nl.

“De PH-MAA werd rond 21.55 uur actief”, vertelt Ten Cate. “Het Mobiel Medisch Team, het MMT, werd gevraagd uit te rukken om medische bijstand te verlenen bij een verkeersongeluk op de Oosterweg in Zuidwolde in Drenthe.” De PH-MAA is de helikopter die afgelopen vrijdag ook gebruikt werd toen het kort na de start mis ging. De bemanning reageerde toen op een oproep om uit te rukken naar Grijpskerk voor een steekpartij. Kort na het opstarten verscheen er een fire-melding in de cockpit. Ook werd er een vlam gezien. De helikopter was op dat moment nog niet opgestegen.

Het MMT is vervolgens uitgestapt en in een auto naar Grijpskerk gereden. De luchthavenbrandweer van Groningen Airport Eelde kwam pijlsnel naar de traumahelikopter. Van brand bleek echter geen sprake te zijn. De afgelopen twee dagen is er volop gesleuteld aan de helikopter. In de tussentijd werd de PH-LLN als traumahelikopter gebruikt. Met het weer in dienst komen van de PH-MAA gaat de LLN de komende tijd weer gebruikt worden voor trainingsvluchten. Normaal wordt vanaf Eelde gevolgen met de PH-DOC maar die staat deze week in Duitsland voor onderhoud.