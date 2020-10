Traumahelikopter brengt voor het eerst sinds maanden weer coronapatiënt naar Groningen

nieuws

Foto: Ruben Huisman - 112groningen.nl

Voor het eerst in deze tweede coronagolf heeft een traumahelikopter maandagavond een coronapatiënt naar Groningen gebracht. Dat meldt Ruben Huisman van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

De helikopter landde rond 18.45 uur op Groningen Airport Eelde. Enige tijd daarvoor was het opgestegen vanaf het Zaans Medisch Centrum in Zaandam. Op het vliegveld stond een ambulance klaar om de patiënt verder naar Groningen te vervoeren. Verpleegkundigen van zowel de helikopter als de ambulance hadden beschermende kleding aan. Heel voorzichtig haalden zij de patiënt uit de helikopter. Nadat de ambulance, met zwaailicht en sirene ingeschakeld, richting Stad was vertrokken kon worden begonnen aan een grondige schoonmaak van de helikopter.

Afgelopen voorjaar werden diverse keren patiënten naar Groningse ziekenhuizen gebracht. Een aantal keren gebeurde dit met een ambulancebus en ook werd de helikopter verschillende keren ingezet. De helikopter, de PH-HOW, wordt sinds maandag weer ingezet. De eerste vlucht die gevlogen werd was van Rotterdam naar Almelo. Eelde was de tweede besmetting die werd aangedaan.