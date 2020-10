Toename aantal studenten op Hanzehogeschool en RuG

nieuws

Foto: Sicco haring

Zowel de Hanzehogeschool als de Rijksuniversiteit Groningen, de RuG, zijn dit studiejaar begonnen met meer studenten in vergelijking met het vorige studiejaar. Dat meldt RTV Noord donderdagavond.

Op de Hanzehogeschool gaat het om toename van zeven procent meer eerstejaars studenten. Opvallend is de tien procent stijging van het aantal Nederlandse studenten die een voltijds studie volgen. Het aantal internationale studenten daalde met 3,5 procent. Op de Hanze zijn met name opleidingen om basisschoolleerkracht en leraar lichamelijke opvoeding te worden populair. Ook de opleiding verpleegkunde kan flink meer studenten verwelkomen.

Ook de RuG meldt een toename van het aantal bachelor- en masteropleidingen. Een precies beeld heeft men nog niet, maar uit een eerste analyse van het aantal aanmeldingen blijkt dat met name meer Nederlandse bachelor studenten zich hebben aangemeld. Volgens de universiteit komt dit door de coronacrisis. Veel jongeren kiezen ervoor om na hun eindexamenjaar direct door te gaan met hun studie. Een tussenjaar is nu minder aantrekkelijk omdat door de coronamaatregelen het reizen niet aantrekkelijk is en werken onzeker is.