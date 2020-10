Toch geen competitie voor Donar en Lycurgus

sport

Jarred Ogungbemi-Jackson (met bal) van Donar (foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie)

De basketballers van Donar en de volleyballers van Lycurgus komen voorlopig niet in actie. Een verzoek van de sportkoepel NOC*NSF om de topcompetities toch te laten spelen is afgewezen.

De sportkoepel had het verzoek gedaan omdat er naast de eredivisie en de eerste divisie voetbal woensdag een uitzondering was gemaakt voor de vrouwen eredivisie. De overige competities werden voorlopig voor vier weken stil gelegd om het coronavirus in te dammen.

Minister van Ark liet het besluit om het bij het voetbal te laten vrijdagmiddag aan de NOS weten: “Ik begrijp heel goed dat het ontzettend lastig is voor mensen nu. En ik begrijp dat meer sporten willen doorgaan. Maar ik kan de regels nu niet voor nog meer sporten oprekken. We moeten het virus eronder krijgen en we hebben dit niet voor niets besloten. Maar het is met pijn in het hart.”