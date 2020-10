Timmerdorp moet na twee dagen stoppen door coronamaatregelen

Het timmerdorp, dat deze week op het Suikerunieterrein plaatsvindt, mag donderdag niet meer doorgaan. Door de nieuwe coronamaatregelen mogen er geen evenementen meer gehouden worden.

Vooral voor de kinderen was dat best jammer. “Ik had het eigenlijk wel een beetje verwacht,” zegt Bodi. “We hadden expres al een kleinere hut gemaakt. Anders hadden we misschien wel vijf verdiepingen gehad, maar dat kan niet meer. Dat is wel jammer.”

Luchiena Lanjouw van de organisatie is blij dat ze in ieder geval twee dagen hebben mogen bouwen. “Als het volgende week herfstvakantie was geweest hadden we helemaal niet meer kunnen timmeren. Dit weer hadden we ook niet verwacht, dus eigenlijk kon het niet beter.”