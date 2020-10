Theater De Steeg speelt in op lesuitval door corona

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Scholen in de gemeente Groningen die kampen met lesuitval, kunnen vanaf nu de hulp inroepen van Theater De Steeg. Met een team theaterdocenten staan zij klaar om een uitgevallen les in te vullen.

Scholen hebben regelmatig te maken met lesuitval doordat docenten moeten wachten op een corona-test of testuitslag. Theater De Steeg zorgt ervoor dat een uitgevallen les geen verloren tijd is, maar ingevuld wordt met een boeiende les over ruim 2.000 jaar theatergeschiedenis. In de lessen reizen de leerlingen door verschillende tijdvakken: van de oude Grieken, via Shakespeare en Bertold Brecht tot modern theater anno nu. Tijdens de les krijgen de leerlingen ook opdrachten. De les is geschikt voor het voortgezet onderwijs.

“Het mes snijdt aan meerdere kanten”, zegt zakelijk leider Wendy Holtkamp. “Met Cultuur in je Tussenuur bieden we de scholen een oplossing voor ongewenste lesuitval, de leerlingen leren op een creatieve manier van alles over de theatergeschiedenis en bovendien helpen we ZZP-theaterdocenten in deze moeilijke tijd weer aan werk.”