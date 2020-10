Theater De Steeg gaat lesgeven tijdens uitval door corona

Scholen die door corona veel te maken hebben met lesuitval, omdat docenten ziek zijn of moeten wachten op een testuitslag, kunnen vanaf nu hulp inroepen van theater De Steeg. Hun theaterdocenten gaan op middelbare scholen en het mbo tussenuren opvullen.

Dat doen ze met met ‘cultuur in je tussenuur’, een les over de geschiedenis van theater. “We kunnen de hele theatergeschiedenis in één lesuur bespreken,” vertelt Ellis Hendriksen, educatiemedewerker van De Steeg. “Bij ieder tijdvak hebben we opdrachten. Dat kunnen beeldende opdrachten zijn, of spelopdrachten, schrijfopdrachten… Het is heel breed.”

Met het programma helpen ze niet alleen de scholen, maar ook hun eigen docenten. “Wij hebben docenten, vaak zzp’ers, die momenteel weinig werk hebben. Zij kunnen hierdoor mooi aan de slag. En we hopen natuurlijk scholen daarmee te bedienen, want dat zijn normaal ook onze klanten waar we veel voorstellingen voor spelen.”

Ze hebben al enthousiaste reacties gekregen van scholen die mee willen doen. “Dus dat gaat zeker gebeuren. Ik denk dat het belangrijk is dat kinderen over theatergeschiedenis leren: de lessen beter doen snappen waar het theater van nu over gaat, dus het is niet alleen een stoffige geschiedenisles. Je leert samenwerken en je creatieve brein aan het werk zetten.”