“Temperaturen gaan omhoog maar dat bekopen we met geregeld regen”

nieuws

Foto: Rob - twitter.com/Rob20_11

De temperaturen gaan in de loop van de week omhoog maar daarmee nemen ook de regenkansen toe. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Maandag is er veel bewolking maar het blijft overwegend droog”, vertelt Kamphuis. “In de ochtend kan de zon even doorbreken, in de middag wordt die kans nog wat groter. Bij een matige zuidenwind, windkracht 3, wordt het ongeveer 12 graden. In de nacht naar dinsdag blijft het droog en daalt het kwik naar 6 of 7 graden.”

“Dinsdag overdag is het grijs en valt er in de ochtend wat lichte regen. In de middag gaat het vaker en ook wat harder regenen. Bij een matige wind uit het zuiden tot zuidwesten, windkracht 4, wordt het 14 graden.”

Je vertelde dat het in de loop van de week warmer wordt?

“Ja. Op woensdag stroomt er zachte lucht ons gebied binnen. Het wordt dan maar liefst 17 of 18 graden. Het is dan echter wel bewolkt en ook regenachtig. Hetzelfde patroon zien we op donderdag en vrijdag. Het is dan met 15 of 16 graden opnieuw aan de zachte kant. Het is ook dan overwegend bewolkt en geregeld druilerig. Kortom de hogere temperaturen gaan we bekopen met geregeld regen.”