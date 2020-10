Te water geraakt paard met kraan uit sloot getakeld

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Hulpdiensten moesten maandagochtend in actie komen aan de Boerlandsdijk in Haren waar een paard in een sloot was beland. Dat meldt Rick ten Cate van de incidentenwebsite tencatefotografie.nl.

De brandweer van Eelde kreeg rond 09.40 uur de melding van een dier dat te water was geraakt. Volgens de melder was de locatie aan de Oosterbroek in Eelde. Dit werd later gewijzigd in de Boerlandsdijk. Daar aangekomen bleek een paard zich in een sloot te bevinden. “De brandweerlieden hebben eerst geprobeerd om met slangen het dier uit de sloot te trekken. Toen dit niet lukte hebben ze de hulp ingeroepen van de grote hulpverleningswagen van de Stadse brandweer”, vertelt Ten Cate. “Deze hulpverleningswagen is uitgerust met een kraan. Na het aanbrengen van een veetakel, onder het paard door, kon het dier uit de sloot worden getakeld. Dit alles gebeurde onder grote belangstelling van de andere paarden die vanuit het weiland de bewegingen nauwgezet volgden.”

Hoe het dier in de sloot kon geraken is onbekend. Ogenschijnlijk heeft het paard geen verwondingen opgelopen.