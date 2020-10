Storing bij RIVM zorgt voor vertraging in publicatie dagelijkse coronacijfers

nieuws

Vanwege een storing bij het RIVM zijn de dagelijkse coronacijfers, met het aantal nieuwe besmettingen tussen zondag- en maandagochtend, nog niet gepubliceerd. Dat meldt de NOS maandagmiddag.

Volgens het RIVM is nog niet duidelijk wanneer de storing verholpen zal zijn. Ook de dagelijkse cijfers voor de gemeente Groningen zullen vertraagd naar buiten worden gebracht.

Eerder op de maandag berichtte OOG over de laatste cijfers met betrekkingen tot het coronavirus in de gemeente Groningen en de gelijknamige provincie. Hoewel het bestand van het RIVM was gedateerd op maandag, bleken de desbetreffende cijfers van zondag te zijn. Inmiddels is deze berichtgeving verwijderd. Onze excuses voor deze fout. Zodra de juiste gegevens bekend zijn, zullen wij hier opnieuw bericht van doen.