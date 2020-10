nieuws

Foto: @StienekevdGraaf

Stieneke van der Graaf uit Groningen staat op de zesde plek op de lijst van de ChristenUnie voor de Tweede Kamerverkiezingen volgend jaar. Lijsttrekker is Gert-Jan Segers.

Van der Graaf is sinds 2017 Kamerlid voor de CU. Daarvoor was zij Statenlid in de Provinciale Staten van Groningen.

Ook de Groningse wethouder Inge Jongman staat op de lijst. Wel op een onverkiesbare plek 25. De CU heeft momenteel vijf zetels in de Tweede Kamer en is één van de regeringspartijen.