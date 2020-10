Stel berooft TNT mederwerker aan Gorechtkade; politie zet Burgernet in (update)

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De politie Noord-Nederland heeft donderdagmiddag een Burgernet-melding uitgegeven voor de beroving van een TNT medewerker aan de Gorechtkade in de Stad. Een man en een vrouw zouden na de beroving zijn weggefietst in de richting van de Petrus Campersingel en het UMCG.

De man en vrouw zouden er allebei onverzorgd uitzien. Over de vrouw is verder weinig bekend gemaakt. Van de man is bekend dat hij rond de 30 jaar is en een bruine jas draagt met een donkergroene broek.

De politie vraagt eenieder die het stel ziet om niet zelf op hen af te stappen, maar direct contact op te nemen met de politie via het noodnummer 112.

Update 29-10-2020 15.45:

De Burgernet actie is afgesloten. De politie laat weten dat de man en de vrouw nog niet zijn aangetroffen.

Mocht u informatie hebben over de beroving, dan kunt u contact opnemen met de politie. U kunt de politie bereiken op het telefoonnummer 0900-8844. Blijft u liever anoniem, dan kunt u contact opnemen met Meld Misdaad Anoniem op het telefoonnummer 0800-7000.