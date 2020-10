Stationsweg twee nachten afgesloten voor asfalteringswerkzaamheden

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

De Stationsweg is van donderdag 1 oktober 20.00 uur tot vrijdag 2 oktober 06.00 uur en van vrijdag 2 oktober 20.00 uur tot zaterdag 3 oktober 12.00 uur afgesloten voor autoverkeer.

De Stationsweg wordt in deze periodes voorzien van een nieuwe laag asfalt. Fietsers kunnen wel langs de werkzaamheden.

Het Hoofdstation en de halte Hereplein zijn in deze nachten en ochtend niet bereikbaar voor bussen. De oude P+R Zaanstraat, aan de achterzijde van het station, is in deze periode de tijdelijke halte voor bussen. Dit kost extra looptijd bij een overstap vanuit de trein.