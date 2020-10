Stadspartij: ‘Hoge OZB is drempel om in Stad te (blijven) wonen’

nieuws

Het wordt voor steeds meer mensen moeilijk om in de stad te wonen en deel te nemen aan allerlei activiteiten, zo blijkt uit een rapport van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur aan de regering. Het rapport geeft de Stadspartij aanleiding voor vragen aan het gemeentebestuur over de Groningse situatie.

“Het zijn niet alleen kwetsbare mensen of mensen met een laag inkomen die het steeds lastiger krijgen in de stad. Maar juist ook de mensen met een middeninkomen. Daar maakt de Stadspartij zich grote zorgen over”, zegt fractievoorzitter Amrut Sijbolts. “Wij vragen aan het college of de problemen die in het rapport staan ook gelden voor de stad Groningen.”

Ook denkt de fractie dat het verhogen van de Onroerend Zaakbelasting voor veel mensen een drempel opwerpt om in de Stad te

komen of te blijven wonen. Sijbolts: “Daardoor worden de woonlasten, met name in de stad, steeds duurder maken door de hogere WOZ-waardes van woningen.”