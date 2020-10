Stadsbestuur wil maximumsnelheid grotendeels naar dertig

nieuws

Foto: Aanpakringzuid.nl

Het college van burgemeester en wethouders wil de maximumsnelheid in het grootste gedeelte van de gemeente terugbrengen naar dertig kilometer per. Het stadsbestuur schrijft dat in een voortgangsbrief over het nieuwe mobiliteitsplan voor de gemeente.

“We willen naar openbare ruimtes waar voetgangers zich welkom voelen, waar gelegenheid is voor ontmoeting, verblijven en spelen, waar veel groen is en waar de omliggende (historische) architectuur tot zijn recht komt”, zo schrijft het collegebestuur. De auto moet daarom meestal te gast zijn in Groningen. Het stadsbestuur zet daarom in op een ‘doorwaadbare stad’, dat betekent in principe overal 30 kilometer per uur.

Het stadsbestuur wil op veel plaatsen afscheid nemen van de ‘autologica’ en daarom niet altijd meer als eerst rekening houden met auto’s. “Vaker wordt de auto te gast en bij het inrichten van de openbare ruimte en worden andere gebruikers en de directe omgeving uitgangspunt”, aldus het college.