Stadsbestuur doet oproep aan minister: “Herplaats de Paddepoelsterbrug”

Foto: Sebastiaan Scheffer

Het stadsbestuur heeft een oproep gedaan aan minister Cora van Nieuwenhuizen (VVD) van Infrastructuur om de Paddepoelsterbrug te herplaatsen. Ook moet er een oplossing komen voor de Gerrit Krolbrug.

De Paddepoelsterbrug werd ruim twee jaar geleden aangevaren door een vrachtschip. Sindsdien moeten honderden fietsers en voetgangers die dagelijks gebruik maakten van de brug een omleidingsroute volgen. Eerder deze week maakte de minister bekend dat er geen tijdelijke brug komt op de locatie van de oude brug. Dit betekent dat er nog twee opties over zijn: een ophaalbrug op normale hoogte of geen brug. Het stadsbestuur is in de brief aan de minister duidelijk: “Wij spreken ons met de bewoners, belangenorganisaties en de provincie Groningen uit voor een beweegbare brug. Op maximaal dezelfde hoogte als de verderop gelegen Dorkwerderbrug. Alleen dan is de brug zodanig begaanbaar dat het de belangrijke verbinding blijft, die het voor bewoners en bezoekers voor de aanvaring was.”

Paddepoelsterbrug is belangrijke schakel

De gemeente Groningen zegt dat de Paddepoelsterbrug ook een belangrijke schakel is in de bereikbaarheid van de Zernike Campus. Samen met de Rijksuniversiteit Groningen, de RuG, en de Hanzehogeschool wordt komende jaren een half miljard euro geïnvesteerd in de doorontwikkeling van de campus waarbij een goede bereikbaarheid essentieel is. “Daarnaast ligt de Paddepoelsterbrug in een route met een hoge cultuurhistorische betekend, aan de rand van één van de oudste cultuurlandschappen van Nederland.”

“Het geld is reeds beschikbaar gesteld”

“Het zou ons samen sieren als we in de huidige kabinetsperiode een definitief besluit kunnen nemen voor de herplaatsing van de Paddepoelsterbrug. Het geld is reeds door u beschikbaar gesteld, dus niets staat een gezamenlijk besluit in de weg.”

Gerrit Krolbrug

Hetzelfde geldt voor de Gerrit Krolbrug. Deze brug is aan vervanging toe en als het aan Rijkswaterstaat ligt dan wordt de nieuwe brug 5,7 meter hoog. “Dagelijks maken ruim 15.000 fietsers gebruik van deze route en maken vele bewoners zich zorgen over het fietscomfort en de ruimtelijke impact als de nieuwe brug een doorvaarhoogte van 4,50 of zelf 5,70 meter krijgt.” Bewoners hebben een alternatief plan ontworpen waarbij zij uitgaan van een hoogte van 2,33 meter. Dat is dezelfde hoogte die de brug nu heeft. Eerder liet de gemeenteraad al weten dat deze bewonersvariant onvoldoende onderzocht is. Dat vindt ook het stadsbestuur. “Wij vragen daarom met klem of u het bewonersalternatief op wil nemen in de MIRT-Planuitwerking en daarmee op een gelijke wijze wordt uitgewerkt, in aanloop naar de afweging die moet leiden tot één voorkeursvariant.”

Naar alle waarschijnlijk wordt er eind november door de minister een knoop doorgehakt.