Stadjer opgepakt voor oplichting via WhatsApp

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Naar aanleiding van een uitzending van Opsporing Verzocht heeft de politie een Stadjer aan kunnen houden die verdacht wordt van oplichting via WhatsApp. Dat heeft de politie woensdagmiddag bekendgemaakt.

In de televisie-uitzending werden beelden getoond van personen die via WhatsApp veelvuldig mensen oplichten. In die beelden was een jonge man te zien die op 5 juni in de stad Groningen geld opnam afkomstig van een rekening van een geldezel. “Deze man is verschillende keren herkend”, laat de politie weten. “De man heeft zich inmiddels gemeld bij de politie. Wij zijn bezig met een onderzoek.”

Bij fraude via WhatsApp krijgen mensen een verzoek van een familielid of bekende om snel geld over te maken. In werkelijkheid komt het appje van een oplichter die zich voordoet als een bekende en op slinkse wijze geld probeert af te troggelen.

Een voorbeeld van fraude via WhatsApp:

Dubbel gevouwen op de bank, ik hoop mijn ‘zoon’ ook pic.twitter.com/TNCtHjm1sI — Brigitte roodveldt (@Roodje24) October 5, 2020